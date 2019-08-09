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فن

يكسر الدنيا.. تامر حسني لـ زوجته: مليون مبروك يا حبيبة قلبي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:00 م
صدى البلد
سمر سعد
هنأ الفنان "تامر حسني" زوجته الفنانة المعتزلة "بسمه بوسيل" على منتجها الجديد وهو عباره عن كريم وقايه من الشمس باسم " صن كريم" .

ونشر "تامر حسني" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" فيديو الإعلان معلقا عليه:مليون مبروك يا حبيبة قلبي ربنا يكرمك في المنتج الجديد ويكسر الدنيا".

يذكر أن "تامر حسني" انتهي من تصوير فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس" بمشاركة "خالد الصاوي" و "مصطفي خاطر" و اخراج "سعيد الماروق" و مقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك 2919

وآخر أعماله ألبوم غنائي بعنوان "عيش بشوقك" من انتاجه الخاص وحقق الألبوم نجاحا كبيرا له لأنه كان بشكل مختلف حيث تم تصوير الـ12 اغنيه الموجودة في الألبوم فيديو كليب.
يكسر الدنيا.. تامر حسني لـ زوجته: مليون مبروك يا حبيبة قلبي
يكسر الدنيا.. تامر حسني لـ زوجته: مليون مبروك يا حبيبة قلبي

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