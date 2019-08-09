ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس بعثة الحج يستمع إلى مشاكل الحجاج ويوجه بحلها

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:58 م
رئيس بعثة الحج
رئيس بعثة الحج
جمال صلاح الدين
اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطى رئيس بعثة الحج الرسمية، بحجاج بعض الوزارات مثل التجارة والصناعة والمالية والري ومجلس النواب.

واستمع محمد عبدالعاطي، إلى الحجاج والتعرف على مشاكلهم التى تلخصت فى عدم وجود بعثة طبيه بالمنطقة التى يقيمون بها وعلى الفور وجّه الدكتور عبدالعاطى البعثة الطيبه بإرسال طبيب وصيدلي لمحل إقامتهم وتوقيع الكشف تبطلى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما كانت هناك شكوى من شركة السياحة المسئولة عن تنظيم رحلة الحج لهم ومخالفتها لشروط التعاقد وطالب سيادته رئيس بعثة السياحة بمراجعة بنود عقد الشركة مع الحجاج والتحقيق فى المخالفات الموجودة كما تم التنبيه على رئساء اللجان الفرعية بالبعثة بالمرور الدوري على مقار إقامة الحجاج والاستماع الى شكواهم والعمل على حلها بشكل فورى.

تجدر الإشارة الى قيام الدكتور عبدالعاطى بالتشرف بزيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة وتعرف على المراحل المختلفة لتصنيع الكسوة.

وانتقل عبدالعاطى، الى منطقة عرفات لتفقد المخيمات التى تم تجهيزها لحجاج البعثات الثلاثة ( الداخلية والتضامن والسياحة ) هذا العام وأطلع على خطة تفويج الحجاج الى صعيد عرفات ابتداءًا من غد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بعثة الحج: 24.5 ألف حاج مصري تلقوا خدمات علاجية.. ووفاة 3

رئيس بعثة الحج: اكتمال عمليات تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة

بعثة الحج السياحي خلية نحل.. تحركات مكثفة على مدار الـ 24 ساعة لراحة الحجيج

ترشيحاتنا

بث مباشر .. مباراة ليفربول ونوريتش فى افتتاح الدوري الإنجليزي

ذبح وتقطيع وتوصيل للمنازل كمان.. قصة الأضحية الديليفري التي أضاعت فرحة العيد

من هو الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام ؟ .. تفاصيل

الأهلي يعلن ضم لاعب جديد

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طريقة عمل الفشة.. 5 وصفات شهية بالثوم والكبدة والطحال

بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة