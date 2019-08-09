رئيس بعثة الحج يستمع إلى مشاكل الحجاج ويوجه بحلها

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطى رئيس بعثة الحج الرسمية، بحجاج بعض الوزارات مثل التجارة والصناعة والمالية والري ومجلس النواب.



واستمع محمد عبدالعاطي، إلى الحجاج والتعرف على مشاكلهم التى تلخصت فى عدم وجود بعثة طبيه بالمنطقة التى يقيمون بها وعلى الفور وجّه الدكتور عبدالعاطى البعثة الطيبه بإرسال طبيب وصيدلي لمحل إقامتهم وتوقيع الكشف تبطلى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.



كما كانت هناك شكوى من شركة السياحة المسئولة عن تنظيم رحلة الحج لهم ومخالفتها لشروط التعاقد وطالب سيادته رئيس بعثة السياحة بمراجعة بنود عقد الشركة مع الحجاج والتحقيق فى المخالفات الموجودة كما تم التنبيه على رئساء اللجان الفرعية بالبعثة بالمرور الدوري على مقار إقامة الحجاج والاستماع الى شكواهم والعمل على حلها بشكل فورى.



تجدر الإشارة الى قيام الدكتور عبدالعاطى بالتشرف بزيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة وتعرف على المراحل المختلفة لتصنيع الكسوة.



وانتقل عبدالعاطى، الى منطقة عرفات لتفقد المخيمات التى تم تجهيزها لحجاج البعثات الثلاثة ( الداخلية والتضامن والسياحة ) هذا العام وأطلع على خطة تفويج الحجاج الى صعيد عرفات ابتداءًا من غد.