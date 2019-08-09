التنمية المحلية: المحافظات جاهزة لاستقبال عيد الأضحى .. غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين.. ورفع درجة الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق العامة

تكثيف أعمال النظافة فى الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد

فتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

تشديد الرقابة علي المخابز وطرح كميات إضافية من اللحوم

تواجد فرق الصيانة السريعة للمياه والصرف الصحي والكهرباء

توفير وسائل النقل السريعة لسرعة إصلاح أي أعطال



استعدت المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخذت المحافظات العديد من الإجراءات لاستمتاع المواطنين بالعيد.. وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال النظافة فى الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد والطرق المؤدية إليها وفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين و مراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات بكافة المراكز والمدن بالمحافظات.



وتم تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة علي المخابز وطرح كميات إضافية من اللحوم والمواد الغذائية ومتابعة انتظام العمل في مواقف السرفيس وتعزيز خطوط النقل الداخلي التي تشرف المحافظات علي تشغيلها خاصة التي تعمل بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة .



وتتابع غرفة عمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار إجازة العيد عمل أجهزة المرافق والهيئات الخدمية بالمحافظات على مدى 24 ساعة يوميا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات مع متابعة تواجد فرق الصيانة السريعة للمياه والصرف الصحي والكهرباء وتوفير وسائل النقل السريعة لسرعة إصلاح أي أعطال .



ووجهت وزارة التنمية المحلية بتفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بها للعمل على مدار الساعة والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتعامل مع أى طوارئ.



وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة باستعدادات عيد الاضحي ، مطالبًا برفع درجة الإستعداد القصوي للجهات الخدمية والمرافق خلال العيد وتحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية، وشددت على أهمية رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية .



وأكدت الوزارة أهمية قيام المحافظات بمتابعة مواقف السيارات "النقل العام – السرفيس – نقل الركاب – الأجرة" لعدم استغلال المواطنين فى إجازة العيد وزيادة تعريفة الركوب ، وطالبت باتخاذ المحافظات الإجراءات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، والتأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية.



وطالب المحافظات بتشكيل لجان وممثلين من وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية والنهرية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها والتأكد ومراجعة التراخيص والسلامة والتحميل .



كما شددت على أهمية قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحال والأسواق ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات.



وأكدت على أهمية الالتزام بذبح الأضاحى فى الأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح فى الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .

