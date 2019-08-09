تفاصيل نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي بـ جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تنظيم نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي لأول مرة في جامعة القاهرة وكلية الدراسات الأفريقية.





وأوضح حازم أبو السعود مسؤول العلاقات العامة بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة لـ"صدى البلد" إن التحضيرات والاختبارات تتم خلال شهر أغسطس علي ان تنطلق فعاليات نموذج المحاكاة في أول شهر سبتمبر القادم.





ويهدف النموذج إلى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب الإفريقي وتعريف الشباب بتاريخ البرلمان الإفريقي والأدوار المنوطة به واللجان المنبثقة عنه وتدريبهم على مجموعة من المهارات التي تمكنهم من تمثيل دولهم وتبادل الأدوار فيما بينهم وعلى كيفية صنع واتخاذ القرارات داخل البرلمان واللجان المنبثقة عنه





ويستهدف النموذج طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في مصر ومختلف الدول الافريقية وفي الفئة العمرية من 18 حتي 40 سنة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا.





ومن المقرر ان يكون التنظيم من "كلية الدراسات الأفريقية العليا، ومكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة" بجامعة القاهرة.





يذكر أن الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا صرح بأنه تم إدراج مقرر التفكير النقدي ضمن البرنامج التدريبي لمشروع ١٠٠٠ قائد إفريقي الذي يشارك فيه ١٠٠٠ شاب -كدفعة أولى- يمثلون ٣٥ دولة أفريقية.





وأوضح عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تكوين جيل من الشباب الإفريقي القادر على إعمال العقل والتفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات بحيث يصبح لدينا شباب قادر على القيادة بمفهومها العملي وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في مجتمعاتهم ودولهم الإفريقية بعد عودتهم إليها ليصبحوا سفراء لمصر في دولهم كما كانوا سفراء لدولهم في مصر خلال فترة مكوثهم فيها.



