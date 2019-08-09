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اقتصاد

اسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 9-8-2019

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:08 م
الريال السعودى
الريال السعودى
علياء فوزي
سجل الريال السعودى أعلى سعر للشراء فى البنك المصري الخليجي بنحو 4.41 جنيه، بينما قدم البنك العربى الأفريقى أقل سعر للبيع مسجل 4.42 جنيه وفقا لآخر تحديثات البنوك.

وسجل الريال السعودى فى البنك المركزى 4.39 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع .

وسجل الريال السعودى فى بنوك (مصرف أبو ظبي الاسلامي، الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، مصر إيران للتنمية،الأهلي الكويتي (بيريوس)، الأهلي المصري، التجارى الدولي CIB،كريدي أجريكول، بنك مصر ) نحو 4.38 جنيه للشراء ، 4.43 جنيه للبيع.
وسجل فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.37 جنيه للشراء ، 4.42 جنيه للبيع.

وسجل فى بنك المصرى الخليجى 4.41 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودى فى بنك عودة 4.40 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.

وسجل فى قناة السويس 4.39 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع .

فى بنك الاسكتدرية 4.37 جنيه للشراء و 4.42 جنيه للبيع.

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