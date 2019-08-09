اسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 9-8-2019

سجل الريال السعودى أعلى سعر للشراء فى البنك المصري الخليجي بنحو 4.41 جنيه، بينما قدم البنك العربى الأفريقى أقل سعر للبيع مسجل 4.42 جنيه وفقا لآخر تحديثات البنوك.





وسجل الريال السعودى فى البنك المركزى 4.39 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع .





وسجل الريال السعودى فى بنوك (مصرف أبو ظبي الاسلامي، الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، مصر إيران للتنمية،الأهلي الكويتي (بيريوس)، الأهلي المصري، التجارى الدولي CIB،كريدي أجريكول، بنك مصر ) نحو 4.38 جنيه للشراء ، 4.43 جنيه للبيع.