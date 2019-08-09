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شاهد.. رئيس دولة يتجول في الشارع قبل لحظات من اقتحام منزله

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:07 م
إقتحام منزل
إقتحام منزل
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن رئيس قرغيزستان السابق وهو يتجول في الشارع قبل ثواني من اقتحام منزله .

وقال سيرجي سلساريف محامي الرئيس السابق: "عقد قاضي محكمة مقاطعة بيرفومايسكي، جلسة عاجلة ... واتخذ إجراء وقائيا" بحق الرئيس السابق أتامبايف.

وأشار محامي رئيس جمهورية قزغيزستان السابق، ألمازبيك أتامبايف، أن موكله سلم نفسه للسلطات التي قررت احتجازه حتى 26 من الشهر الجاري، حيث ستجري محاكمته بعدد من القضايا.

وأشار المحامي إلى أنه تم اتهام الرئيس السابق بإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا متورطين في قضايا جنائية، وقال: "لم يعرف الكثير حتى الآن، لكنه متهم بالفساد في قضية عزيز باتوكايف".

وسلم أتامبايف نفسه، أمس الخميس، لعناصر الشرطة بعد مواجهات عنيفة بين مئات من أنصاره وقوات الأمن الخاصة التي حاولت، مساء أول أمس الأربعاء، اقتحام منزله في قرية كوي طاش بضواحي العاصمة بيشكيك في قرغيزستان.

يذكر أن قزغيزستان أو قرغيزيا هي دولة تقع في آسيا الوسطى، تجاور الصين وطاجيكستان وأزبكستان وقزقستان عاصمتها بشكيك، وقد استقلت عن الاتحاد السوفيتي في أواخر1991.

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