لميس سلامة توجه التحية لـ المهندس محسن صلاح .. فيديو

قدمت الإعلامية لميس سلامة، التحية إلى المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب الذي يتواجد وسط عماله وفي الأماكن التي تعمل بها الشركة.



وأضافت سلامة، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهندس محسن صلاح كان بالأمس في انتظار وصول مسلة رمسيس إلى مقرها الجديد حتى يقوم بالإشراف على أعمال تنصيبها في مدينة العلمين حتى تكون واحدة من معالمها الجديدة".



وأشارت لميس، إلى أن عمال شركة المقاولون العرب، رجال المهام الصعبة، بعد نجاحهم في مهمة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى متحف مدينة العلمين.



وتابعت: كل التحية والتقدير لأي فرد أو جهة أو منظومة في مصر تعمل بإخلاص وصمت من أجل بناء وتعمير البلد.

