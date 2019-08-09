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ربان أكبر سفينة حاويات بالعالم: قناة السويس الجديدة مكسب للملاحة العالمية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:32 م
صدى البلد
انجي هيبة
عبر القبطان "سوما لاورو"، ربان أكبر سفينة حاويات في العالم MSC GULSUN عن امتنانه الشديد للجهد المبذول من قبل إدارة هيئة قناة السويس لضمان عبور السفينة العملاقة بسلامة وأمان.

وأكد سوما أن السفينة هي الأحدث والأكبر عالميًا ويتطلب عبورها اتخاذ إجراءات غير عادية نظرًا لأبعادها الضخمة، مثمنًا الدور الذي يلعبه مرشدو القناة خلال رحلة عبور السفن للمجرى الملاحي وما يمتلكونه من مهنية وكفاءة عالية.

كما أشاد بمشروع القناة الجديدة الذي حقق مكاسب كثيرة لشركات الملاحة العالمية من خلال تقليل زمن الانتظار وتقليل زمن العبور بقدر كبير.

وعبرت أكبر سفينة حاويات في العالم MSC GULSUN في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها، اليوم الجمعة، عبر قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ميناء XINGANG ، والمتجهة إلى شمال غرب أوروبا وترفع علم بنما.

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