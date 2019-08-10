غيروا جلدهم وفاجأوا جمهورهم.. نجوم ظهروا بشخصيات جديدة.. هند صبرى مريضة نفسيا وأحمد حلمى عجوزا

أحمد حلمي يتحدى نفسه بشخصية رجل مسن

هند صبرى تطير وتمرض نفسيا

هند صبرى

فاجأت هند صبري الجمهور بدور يعتبر الأهم والأصعب في مشوارها الفني من خلال فيلم "الفيل الأزرق 2"، وجسدت 3 شخصيات مختلفة داخل الأحداث، الأولى شخصية فريدة التي قامت بقتل ابنتها، ومع الأحداث تتحول لشخصية مريضة نفسية عندما يسيطر عليها الجان، وتقوم بأفعال غريبة وتطير وتقوم بإيذاء كل من حولها، أما الشخصية الثالثة فهي عرافة في زمن قديم تقوم بخيانة زوجها.





"الفيلم الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم.

أحمد حلمى رجل عجوز

يعود الفنان أحمد حلمي لجمهوره في عيد الأضحى بفيلم "خيال مآتة" بعد غياب عامين، ويشاركه البطولة منة شلبي وخالد الصاوي.





وظهر حلمي في التيزر بدور رجل عجوز، ولأول مرة يقدم هذا الدور، وفي نفس الوقت يجسد حلمي أكثر من دور داخل أحداث الفيلم، والذى يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمي في أغلب المشاهد.

تامر حسنى نصاب

وينافس الفنان تامر حسنى بفيلم "الفلوس"، والذى يجسد من خلاله دور نصاب، ويظهر بأكثر من لوك خلال الأحداث.





ونشر تامر مؤخرا فيديو من كواليس الفيلم برفقة أحمد السقا والذى يشارك كضيف شرف، وظهر تامر والسقا وهما يتشاجران، ويشارك في بطولة الفيلم زينة وخالد الصاوي.

نهى عابدين

أما نهى عابدين فتنافس في سباق عيد الأضحى من خلال فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، واعتاد الجمهور على نهى في أدوار الفتاة البريئة ولكنها غيرت من جلدها تمامًا من خلال "الكنز 2"، وفاجأت الجمهور بدور فتاة الليل التي تدخل في علاقة غير شرعية مع بشر باشا، والذى يجسده الفنان محمد سعد خلال الأحداث.





والفيلم بطولة محمد رمضان وروبي وهند صبري.

يسعى كل فنان من فترة لأخرى إلى أن يغير من أدواره لكي لا يمل منه الجمهور، ومن أبرز الفنانين الذين غيروا من جلدهم..