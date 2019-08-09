مدير مركز المرأة: عقوبة التحرش تصل للحبس عامين.. ولكن أين التفعيل

قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن التحرش هو التعدى الخادش للحياء على الغير سواء فى المواصلات أو فى الشارع أو عن طريق السوشيال ميديا وذلك عن طريق اللمس أو الإشارة أو الإيماء أو الكلام على مواقع التواصل الاجتماعى.



وأضاف "الدنبوقي" فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن المادة 306 أ وب من قانون العقوبات تنص أن العقوبة لجريمة التحرش تتراوح من 6 أشهر وتصل لعامين فى حالة التكرار وغرامة 20000 كحد ادنى و50000 حد أقصى.



وأكد أن القانون موجود لكنه يحتاج للتفعيل كما أن لدينا مشكلة فى تقبل المجتمع لمثل هذه الجرائم ومساندة المرأة التى تتعرض للتحرش واعتبار هذه القضية مثل السرقة والقتل.



وأشاد مدير مركز المرأة للإرشاد، بالمجلس القومى للمرأة لقيامه بتخصيص غرفة عمليات لمناهضة التحرش مع المجتمع المدنى وتمنى أن يقلل ذلك من التحرش بصفة نهائية من مجتمعنا.