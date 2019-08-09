27 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 27 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.