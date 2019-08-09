وقف إجازات البيطريين وفتح مجازر الشرقية بالمجان طوال أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الإستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم بالمحافظة وإلغاء إجازات الأطباء البيطريين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



ونوه الدكتور ممدوح غراب، إلى أنه تقرر فتح المجازر لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة من صرف صحي وتوفير مصدر للمياه والكهرباء طبقا للاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على سلامة اللحوم.



كما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي منعا للذبح خارجها وحفاظا على نظافة الشوارع وسلامة الذبائح من التلوث، لافتا إلى أنه تقرر تشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع و توقيع غرامات كبيرة على المخالفين و ذلك طبقا لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.



من جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري جاهزية المجازر لإستقبال أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك و الإنتهاء من عمل الصيانة اللازمة لخطوط الصرف الصحي و المياه بالمجازر والتأكد من توافر أدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات وذلك حفاظًا على البيئة و سلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين.