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فضيحة الكاميرات السرية.. هيومن رايتس تفتح النار على تميم لهذا السبب .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:21 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
شيرين عادل
عرضت فضائية SKY NEWS تقريرا رصدت خلاله نجاح كاميرات خفية بالالتقاط عن بعد مشاهد فى قطر لطوابير كثيفة لعمال منشآت كأس العالم 2022 والتى أعلنت إضرابها. 

ووفقأ للتقرير فإن سبب هذه الإضرابات هو أن العمال الأجانب فى قطر يعيشون ظروف لا إنسانية وصبرهم نفذ وأعدادهم بالآلاف.

كشف العمال الأجانب فى تصريحاتهم الإعلامية بالصحف العالمية عن توقف رواتبهم منذ أشهر ، وحرمانهم من الإجازات منذ 2013 والمياه التى لا تقدم لنا لا تصلح للإستعمال البشرى.

ووجهت هيومن رايتس صراحة بشكل معلن، اتهامات صريحة ل قطر وأميرها تميم بن حمد لعدم إلتزامه بكل ما وعد به المجتمع الدولى إزائه لتحسين أوضاع العاملين لديها .

تصدر قطر عكس ما تخفيه ففى العلن تظهر صورأ مرتبة ونظيفة وعمال يمارسون الرياضة وتتحدث عن أنظمة لتغيير قوانينها ، وهى مظاهر قطرية حقيقيته تبقى محصورة فى خانات الوعود الزائفة والتى أثبتت الكاميرات السرية فضائحه الأخيرة ضد العمال الأجانب . 

يذكر أن مختصون حقوقيون من عدة دول آسيوية وعربية قد أدانت بشكل صرح انتهاكات قطر المستمرة ضد العمال المهاجرين على أراضيها.

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