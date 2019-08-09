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دراسة: الاعتماد على المنتجات الزراعية في الغذاء يحارب التغير المناخي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:34 م
دراسة: الاعتماد على
دراسة: الاعتماد على المنتجات الزراعية في الغذاء يحارب التغير
أ ش أ
توصلت دراسة أجرتها لجنة حكومية في جنيف حول تغير المناخ أن تغيير العادات الغذائية والاعتماد على النباتات في الغذاء يمكن أن يحارب ظاهرة تغير المناخ.

وأفادت الدراسة التي أجريت حول استخدام الأرض وتغير المناخ، بأن استهلاك الغرب الضخم للحوم ومنتجات الألبان يغذى عملية ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأوضح العلماء بأن التأثير السلبي على المناخ يمكن أن يتراجع في حالة تراجع استهلاك الإنسان من اللحوم وازداد الاعتماد على المنتجات الزراعية.

وذكرت وثيقة صدرت في جنيف من جانب 107 علماء يعملون في اللجنة الحكومية حول التغير المناخي صدرت في ختام اجتماعات عقدت الأسبوع الحالي بجنيف أنه إذا تم استغلال الأرض على نحو أكثر فعالية؛ فإنه بوسعها أن تستوعب المزيد من الكربون الذي ينتجه البشر.

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