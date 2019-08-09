المركز القومى لثقافة الطفل يطلق مسابقة المخترع الصغير

أطلق المركز القومى لثقافة الطفل، مسابقة "المخترع الصغير"، على أن يشارك الطفل باختراع جهاز يفيد المجتمع فى مجال من مجالات الحياة كـ المجال "الطبى، الهندسى"، بهدف اكتشاف وتشجيع المواهب العلمية وتنمية قدرات الاختراع والابتكار لدى أطفال مصر، وذلك فى موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل.



وتأتى شروط المسابقة كالتالى: "يشترط أن يكون عمر المتسابق من سن 7 سنوات وحتى 18 سنة، يكتب الطفل على العمل البيانات التالية الاسم رباعي وتاريخ الميلاد والجنسية، البلد أو المحافظة، رقم الهاتف المنزلى والمحمول ( إن وجد)، عنوان المنزل بالكامل وبخط واضح، البريد الإلكترونى (الإيميل) للمتسابق، يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه .



أما عن الشروط الخاصى بالمسابقة فهى: "يقدم المتسابق بحث عن مشروع الاختراع يتناول فيه: فكرة الاختراع – أهمية الاختراع وكيفية الاستفادة منه فى الحياة الواقعية – وفى نهاية البحث يكتب سيرته الذاتية وماهى العوامل التى أدت إلى اهتمامه بالاختراع – ومن شجعه على ذلك سواء كان من (المدرسة – الأسرة – جهات علمية) – وماذا يتمنى للبحث العلمى فى مصر، وما هى المشاكل التى واجهته فى التعامل مع الجهات المختلفة المهتمة بالبحث العلمى، يمكن للمتسابق أن يشارك بعمل أو أكثر، يفضل الكتابة على الكمبيوتر، يكتب على العمل أسم المسابقة (المخترع الصغير) للعام 2019 /2020، يرسل البحث النظرى فقط، يحضر المتسابق الاختراع يوم التحكيم الذى يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم، يقام معرض للأعمال الفائزة، فى حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل، يتم إرسال الأعمال على العنوان محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون - المركز القومى لثقافة الطفل .



وعن الجوائز فتشمل جوائز مالية كالتالي: "5000 جنية للفائز الأول، 3000 جنية للفائز الثانى، 2000 جنية للفائز الثالث، 1000 جنية للفائز الرابع، 500 جنية للفائز الخامس، ومن الخامس للعاشر يتم توزيع شهادات تقدير وميداليات ذهبية وفضية ومجموعات كتب من إصدارات المركز .

