ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز القومى لثقافة الطفل يطلق مسابقة المخترع الصغير

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:36 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أطلق المركز القومى لثقافة الطفل، مسابقة "المخترع الصغير"، على أن يشارك الطفل باختراع جهاز يفيد المجتمع فى مجال من مجالات الحياة كـ المجال "الطبى، الهندسى"، بهدف اكتشاف وتشجيع المواهب العلمية وتنمية قدرات الاختراع والابتكار لدى أطفال مصر، وذلك فى موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل.

وتأتى شروط المسابقة كالتالى: "يشترط أن يكون عمر المتسابق من سن 7 سنوات وحتى 18 سنة، يكتب الطفل على العمل البيانات التالية الاسم رباعي وتاريخ الميلاد والجنسية، البلد أو المحافظة، رقم الهاتف المنزلى والمحمول ( إن وجد)، عنوان المنزل بالكامل وبخط واضح، البريد الإلكترونى (الإيميل) للمتسابق، يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه .

أما عن الشروط الخاصى بالمسابقة فهى: "يقدم المتسابق بحث عن مشروع الاختراع يتناول فيه: فكرة الاختراع – أهمية الاختراع وكيفية الاستفادة منه فى الحياة الواقعية – وفى نهاية البحث يكتب سيرته الذاتية وماهى العوامل التى أدت إلى اهتمامه بالاختراع – ومن شجعه على ذلك سواء كان من (المدرسة – الأسرة – جهات علمية) – وماذا يتمنى للبحث العلمى فى مصر، وما هى المشاكل التى واجهته فى التعامل مع الجهات المختلفة المهتمة بالبحث العلمى، يمكن للمتسابق أن يشارك بعمل أو أكثر، يفضل الكتابة على الكمبيوتر، يكتب على العمل أسم المسابقة (المخترع الصغير) للعام 2019 /2020، يرسل البحث النظرى فقط، يحضر المتسابق الاختراع يوم التحكيم الذى يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم، يقام معرض للأعمال الفائزة، فى حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل، يتم إرسال الأعمال على العنوان محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون - المركز القومى لثقافة الطفل .

وعن الجوائز فتشمل جوائز مالية كالتالي: "5000 جنية للفائز الأول، 3000 جنية للفائز الثانى، 2000 جنية للفائز الثالث، 1000 جنية للفائز الرابع، 500 جنية للفائز الخامس، ومن الخامس للعاشر يتم توزيع شهادات تقدير وميداليات ذهبية وفضية ومجموعات كتب من إصدارات المركز .

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ربطوا الحرامية في شجرة وعمود نور.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة منزل سيدة بالدقهلية

في عيد ميلادها.. نهلة زكي تكشف عن غيرة غادة عبد الرازق منها

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

شاهد فيديوهات ياسمين عبد العزيز التى جعلتها تتصدر تريند جوجل

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر ياسمين عبد العزيز

مدبولي: كنت سأنضم للإسماعيلي قبل الزمالك ولكن .. فيديو

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز