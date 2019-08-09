زفاف تحول إلى مآتم.. مصرع فتاة وإصابة عروسين في انقلاب سيارة بـ طنطا

شهد الطريق الفرعي "طنطا – كفرالشيخ" بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع فتاة وإصابة عروسين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب اختلال عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة أمام مدخل قرية سبرباي عقب عودتهم من مدينة كفرالشيخ وتم نقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ومصرع فتاة وإصابة عريس وعروسته بحادث تصادم بطريق الفرعي " طنطا كفر- الشيخ الدولى " بقرية سبرباى بمركز طنطا.



كما انتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث وتم نقل فتاة تدعى "ه .م " و إصابة "بسمة .م " طبيبة أسنان و"أحمد .م " طبيب أسنان الى طوارئ طنطا الجامعي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.