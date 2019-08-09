ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بث مباشر

بث مباشر ... مؤتمر صحفى للجهات المشاركة فى تنظيم موسم الحج

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:28 م
مؤتمر صحفى للجهات
مؤتمر صحفى للجهات المشاركة فى تنظيم موسم الحج
شيرين عادل
حرصًا على تقديم خدمة إخبارية متميزة للقراء، عرضت فضائية اكسترا نيوز بثًا مباشرا لمؤتمر صحفى للجهات المشاركة فى تنظيم موسم الحج.

قال وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور محمد صالح بن طاهر، دشن الثلاثاء الماضى بمكة المكرمة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ابتداءً من مرحلة ما قبل القدوم وحتى عودة الحاج لبلاده بعد أداء المناسك.

يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات لكل حجاج بيت الله الحرام، وتحسين تجربتهم وإثرائها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: أكثر من 7.2 مليون أدوا العمرة الموسم الحالي

السعودية: أكثر من 7.3 مليون معتمر أدوا العمرة الموسم الحالي

الباب مفتوح للقطريين.. أرض الحرمين تستقبل الحجاج بخطة متميزة.. والدوحة تضيق على مواطنيها والرياض ترفض المحاولات الخبيثة لتسييس الحج.. صحف السعودية

22 فندقا بمكة المكرمة لاستقبال حجاج القرعة المصريين.. فيديو

وزارة الحج السعودية تطلق حزمة من المشاريع والخدمات المتطورة

بث مباشر... المؤتمر الصحفى الأول حول تنفيذ خطط الحج

ترشيحاتنا

هشام محمد يقترب من الرحيل إلى الدوري الإماراتي

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

حقيقة بيع وسط البلد لمستثمرين أجانب قبل الانتقال للعاصمة الجديدة

بـ بطانة قصيرة.. إليسا تتألق فى إحدى الحفلات الغنائية

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر ياسمين عبد العزيز

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز