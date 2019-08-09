بث مباشر ... مؤتمر صحفى للجهات المشاركة فى تنظيم موسم الحج

حرصًا على تقديم خدمة إخبارية متميزة للقراء، عرضت فضائية اكسترا نيوز بثًا مباشرا لمؤتمر صحفى للجهات المشاركة فى تنظيم موسم الحج.



قال وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور محمد صالح بن طاهر، دشن الثلاثاء الماضى بمكة المكرمة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ابتداءً من مرحلة ما قبل القدوم وحتى عودة الحاج لبلاده بعد أداء المناسك.



يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات لكل حجاج بيت الله الحرام، وتحسين تجربتهم وإثرائها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



