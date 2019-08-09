تضامن المنيا: تخصيص 35 رأس ماشية من الجمعيات الأهلية للقرى الأكثر احتياجا

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن استعداد مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك بالتعاون مع من الجمعيات الأهلية ، لافتا إلى أنه سيتم توزيع لحوم عدد من رؤوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة التسع خلال أيام العيد.





وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به تلك المؤسسات في التخفيف عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة عليهم خلال أيام العيد ، علاوة على دورهم المتميز في مساعدة الفقراء وحل مشاكلهم ، مشيرًا إلى أن الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها في حدود الإمكانات المتاحة.





من جانبه قال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة،إن جمعية الأورمان ستقوم بذبح 30 رأس ماشية بالقري ، بالإضافة لقيام جمعية الدكتور مصطفى محمود بذبح 5 رؤوس أخرى، حيث سيتم توزيع لحومها على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة التسع خلال أيام العيد.





وكانت مؤسسة مصر الخير قد أعلنت أيضا عن تخصيص 112 رأس ماشية، لذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة لعام 2019 ،حيث سيتم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة التسع خلال أيام العيد .



