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رياضة

منتخب مصر لناشئات الإسكواش يتوج ببطولة العالم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:33 م
فريدة من لقاء اليوم
فريدة من لقاء اليوم
حسن العمدة
توج منتخب مصر للناشئات الاسكواش، بلقب بطولة العالم تحت 19 عاما والمقامة في ماليزيا، وجاء ذلك بعد الفوز على أصحاب الأرض فى المباراة النهائية بنتيجة 2/0.

وفازت هانيا الحمامي علي أيفا أزمان 3 أشواط مقابل شوط ، وتمكنت فريدة محمد علي أينا أمباندي 3 أشواط مقابل شوطين. 

فوز هانيا الحمامي على أيفا أزمان بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-6, 11-9, 11-3 .

فوز فريدة محمد على أينا أمباندي بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 4-11, 11-9.

وتقام لقاءات الفرق، باختيار 3 لاعبات من كل بلد لثلاث مباريات والفريق الفائز في مباراتين يضمن الفوز باللقاء.

وحقق منتخب الناشئات اللقب 8 مرات من قبل كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد هيمنة إنجليزية استمرت حتى عام 2001.

إذ حقق منتخب ناشئات إنجلترا اللقب 5 مرات فقط آخرها عام 2001 عندما كان رصيد مصر وقتها لقبا وحيدا في 1999.

وفاز منتخب الناشئات بلقب بطولة العالم للفرق ست مرات متتالية منذ 2007 وحتى الآن.

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