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محافظات

استعدادا لـ عيد الأضحى .. محافظ المنيا يوجه بإزالة التعديات على حرم الطريق

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:36 م
صدى البلد
ايمن رياض
أصدر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، توجيهات مشددة لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ومطاي، بإزالة فورية لتعدي على حرم الطريق الدائري "242" بجوار مدخل مطاي البلد، مؤكدًا على أهمية متابعة ما يتم إزالته لمنع عودة حالات التعدي مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل المدخل الشمالي لمدينة مطاي، وزيادة التشجير والمساحات الخضراء بالمدخل، وإقامة عدة حواجز "نيوجيرسي" علي جانبي الطريق بالتنسيق مع إدارة المرور، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة، والاهتمام بمستوى الإضاءة به.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية لعدد من مراكز المحافظة لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وشدد علي رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بالمظهر الجمالي للمراكز من حيث النظافة العامة والإضاءة وإعداد الحدائق، والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات تحدث خلال الأجازة وإزالتها فورًا.

وأكد المحافظ على إزالة أي تعديات واقعة على الأرض الزراعية على وجه السرعة، و سرعة إزالة أي مباني عشوائية، وبدون ترخيص، أثناء إجازة العيد، وتحويل المخالفين للنيابة، مؤكدًا أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

وكان المحافظ وجّه بتشكيل غرفة عمليات بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

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