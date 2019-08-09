ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستثمري بدر: خفض سعر الفائدة أصبح ضروريا لتقليل كلفة المشروعات الصناعية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:43 م
الجنيه المصرى
الجنيه المصرى
علياء فوزي
قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنه رغم قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ثلاث مرات وخفضه مرة واحد منذ بداية العام الجارى إلا أنه مازال مرتفعا.

وأضاف العادلى لـ"صدى البلد"، أن خفض سعر الفائدة على الإقراض مهم جدا خاصة للمستثمرين لسببين الأول تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات وبالتالى انخفاض اسعار السلع والمنتجات إضافة الى تنشيط السوق من خلال زيادة حركة البيع والشراء .

وأوضح العادلى، أن هناك مبادرات أطلقها البنك المركزي خلال الثلاث سنوات الماضية لدعم النشاط الصناعي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متفاوتة من5 و7 و12% ،ولكنها لا تغنى عن خفض سعر الفائدة الذى أصبح أمرا ضروريا لزيادة نمو الاستثمارات الصناعية.

توقع العادلى، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الخامس لهذا العام المقرر 22 أغسطس بخفض سعر الفائدة خاصة مع نجاح سياسات المركزى فى كبح جماح التضخم و تراجعه خلال الفترة الماضية، وبالتالى خفض سعر الفائدة سيؤدى لانتعاش اقتصادية ونمو إنفاق المستهلكين.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها منذ بداية العام الجاري في 22 أغسطس ، ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير الماضي.

قامت عدد من البنوك المركزية حول العالم بخفض سعر الفائدة وبدأت بقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى أصدر 31 يوليو 2019 بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليكون ذلك أول خفض للفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2008.

وخفضت البنوك المركزية في الإمارات والسعودية والبحرين أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فيما أبقى المركزي الكويت عليها دون تغيير، لارتباط عملات دول الخليج بالدولار.

وامتدت قرارات خفض سعر الفائدة الى البنوك المركزية بنيوزيلندا الذى خفضت بصورة أكبر من المتوقع لسعر الفائدة، تلاه خفضا مفاجئا من بنك تايلاند المركزي، ثم خفضا غير تقليدي من البنك المركزي الهندي بمقدار 35 نقطة أساس، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: رئيس مجلس الاحتياطي خذلنا بشأن قرار أسعار الفائدة

بعد أمريكا والسعودية والإمارات والبحرين..المركزي البرازيلي يخفض سعر الفائدة

البنك المركزي في البرازيل يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي

ترشيحاتنا

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

خطيب الأزهر: من كرامة المسجد الحرام عدم وقوف الطير فوقه.. فيديو

في عيد ميلادها.. نهلة زكي تكشف عن غيرة غادة عبد الرازق منها

أكثر من 30 دقيقة فرق بين المحافظات .. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى بأنحاء الجمهورية

مصطفى فهمى يحتفل بـ عيد ميلاده فى الساحل الشمالى

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز