مستثمري بدر: خفض سعر الفائدة أصبح ضروريا لتقليل كلفة المشروعات الصناعية

قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنه رغم قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ثلاث مرات وخفضه مرة واحد منذ بداية العام الجارى إلا أنه مازال مرتفعا.





وأضاف العادلى لـ"صدى البلد"، أن خفض سعر الفائدة على الإقراض مهم جدا خاصة للمستثمرين لسببين الأول تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات وبالتالى انخفاض اسعار السلع والمنتجات إضافة الى تنشيط السوق من خلال زيادة حركة البيع والشراء .





وأوضح العادلى، أن هناك مبادرات أطلقها البنك المركزي خلال الثلاث سنوات الماضية لدعم النشاط الصناعي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متفاوتة من5 و7 و12% ،ولكنها لا تغنى عن خفض سعر الفائدة الذى أصبح أمرا ضروريا لزيادة نمو الاستثمارات الصناعية.





توقع العادلى، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الخامس لهذا العام المقرر 22 أغسطس بخفض سعر الفائدة خاصة مع نجاح سياسات المركزى فى كبح جماح التضخم و تراجعه خلال الفترة الماضية، وبالتالى خفض سعر الفائدة سيؤدى لانتعاش اقتصادية ونمو إنفاق المستهلكين.





من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها منذ بداية العام الجاري في 22 أغسطس ، ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير الماضي.





قامت عدد من البنوك المركزية حول العالم بخفض سعر الفائدة وبدأت بقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى أصدر 31 يوليو 2019 بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليكون ذلك أول خفض للفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2008.





وخفضت البنوك المركزية في الإمارات والسعودية والبحرين أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فيما أبقى المركزي الكويت عليها دون تغيير، لارتباط عملات دول الخليج بالدولار.



