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ديني

تبقى أقل من 3 أيام.. خطيب الحرم النبوي: اغتنموها أبواب الخير مفتوحة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:08 م
المسجد النبوي
المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء مقدسة عظيمة.

وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن كل اسم من أسماء لله الحسنى يدل على ذات الحق العلى الأعلى سبحانه ويدل على الصفة العظمى تضمنها ذلك الاسم، مستشهدًا بما قال تعالى : «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ».

وأضاف قائلا: معشر المسلمين في عشر ذي الحجة مضى أكثرها وبقي أقلها فتح الله لكم أبواب كل خير فيها وأحصى لكم فيها الأعمال لتروا ثوابها العظيم وما بقى منها إلا بقية يومكم ويوم عرفة ويوم النحر والأعمال بالخواتيم. 

وتابع: وأعظم مرغب للعمل فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم-: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرًا من عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء».

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