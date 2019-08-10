التعليم الأزهري في أسبوع.. بدء الدراسة فى جامعة الأزهر 21 سبتمبر.. تشغيل كلية الذكاء الاصطناعي 2020 /2021.. وأوائل الكليات يتسلمون عملهم معيدين بعد سنوات من الانتظار

حصاد التعليم الأزهري في أسبوع

رسميا.. بدء الدراسة بجامعة الأزهر العام الجديد 2019-2020 .. 21 سبتمبر

بدء العمل بكلية الذكاء الاصطناعي 2020 /2021

كلية التجارة بالأزهر تتبرأ من شخص يدعي زورا نسبته إليها

جهاز جديد بجامعة الأزهر لنقل الرسائل القديمة إلى أجهزة الحاسب الآلي

أوائل كليات جامعة الأزهر يتسلمون عملهم معيدين بعد سنوات انتظا ر





شهدت التعليم الأزهري، خلال الأسبوع الجارية عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة، نرصدها في التقرير التالي.





في البداية، أصدر المجلس الأعلى للأزهر في جلسته رقم (266) عددًا من القرارات، وهي: الموافقة على تحديد مواعيد بدء الدراسة وإجازة نصف العام وامتحانات النقل والشهادات العامة الأزهرية ومسابقة القبول لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2019/2020م بقطاع المعاهد الأزهرية، لتكون في يوم السبت 22 من محرم 1441هـ الموافق 21 من سبتمبر 2019م.





كما قرر الأعلى للأزهر، أن تتُعامل شعبتا الدراسات الإسلامية، واللغة العربية بكليتي التربية (بنين - بنات) جامعة الأزهر معاملة الكليات الدينية من حيث الإعفاء من المصروفات المقررة بالعملات الأجنبية.





كما تمت الموافقة على قواعد وشروط قبول الطلاب والطالبات الوافدين بمرحلة الإجازة العالية بكليات جامعة الأزهر للعام الجامعي 2019/2020م، ويفوض الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر في اعتماد ما يطرأ على أعمال مكتب التنسيق من قرارات، مع مراعاة التعديلات الآتية:





أولا: الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية عام 2019م وما يعادلها يرشحون بالكليات النظرية والعملية، وفقًا لشروط القبول، الحد الأدنى «الأصلي والاعتباري» للدرجات المقررة ووفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر.





ثانيا: الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية عام 2019م وما يعادلها يرشحون بالكليات النظرية والعملية، وفقًا لشروط القبول، الحد الأدنى «الأصلي والاعتباري» للدرجات المقررة ووفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر.





ويشترط للقبول بقسم الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة : أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على 70٪ من المجموع الكلي ، 80٪ في اللغة الإنجليزية، ويستثنى من شرط اللغة الطلاب الوافدون والحاصلون على الثانوية الأزهرية لغات، والمعاهد النموذجية والطلاب الوافدون من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.





كما وافق المجلس، على قواعد وشروط قبول الطلاب والطالبات المصريين وشروط إعادة القيد بمرحلة الإجازة العالية بكليات جامعة الأزهر للعام الجامعي 2019م/2020م، وفوض المجلس الدكتور رئيس جامعة الأزهر في اعتماد ما يطرأ على أعمال مكتب التنسيق من قرارات، كما أضيفت شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية إلى رغبات طلاب القسم العلمي، والموافقة على قبول الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية الأزهرية دون التقيد بنسبة محددة الأماكن؛ للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي للعام الجامعي 2019/2020م، ويطبق ذلك على معهد التمريض بأسيوط.





ومن جانبه، قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه بداية من العام الدراسي 2020-2021 سيتم انشاء كلية الذكاء الاصطناعي وإدراجها في تنسيق الكليات.





وأضاف عامر، لـ صدى البلد، أن العام الدراسي 2020-2021 سيشهد تطبيق النظام الجديد لكليات الصيدلة لمنح بكالوريوس دكتور صيدلي "صيدلة إكلينيكية" علما بأن العام الدراسي الجديد 2019-2020 سيشهد تطبيق اللائحة الجديدة لكليات الصيدلة للعمل بنظام الساعات المعتمدة ونظام الست سنوات بدلا من خمس.





وأشار إلى أن العام الجديد 2019-2020 سيشهد العمل لأول مرة بنظام التعليم الطب الموازي الخاص للطلاب المصريين في كليتي الطب للبنين والبنات بالقاهرة بمجموع أقل كلية طب بشري في الجامعة وبمبلغ 50 ألفا للعام الواحد.





وتابع: شعبة التربية الخاصة بكليات التربية بنين وبنات للكليات التي تتوافر لديها المقومات.





فيما أعلنت كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، عدم اعترافها بشخص يدعى علي عبد العزيز بصل، ينسب نفسه إلى الكلية.





وقال الدكتور محمد يونس عبد الحليم عميد كلية التجارة جامعة الأزهر، بأن علي عبد العزيز بصل - الذي ينسب نفسه مدرس مساعد بالكلية - مفصول من الكلية منذ سنوات ولم يحصل على درجة الماجستير وشطبت رسالته ولا علاقة له بالكلية لا من قريب ولا من بعيد.





وتابع: كلية التجارة بجامعة الأزهر تعلن تبرأها منه ومن أمثاله - وتنفي نفيا قاطعا ما يتلفظ به.





واطلع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على أحدث جهاز اسكنر، لنقل الرسائل المكتوبة بخط اليد القديمة والمخطوطات التراثية إلى أجهزة الحاسب الآلي، كما تفقد بعض القاعات بالمكتبة.





تأتي هذه الخطوة في إطار خطة التطوير الشاملة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والتي تشمل تطوير كافة كليات ومراكز وإدارات الجامعة، وللتأكيد على مسايرة الجامعة لأحدث مستجدات العصر، خدمة للبحث العلمي والعملية التعليمية، بما يعود بالنفع والتيسير على الباحثين والطلاب، وتشجيعهم على التعلم والبحث عبر توفير أحدث وأسهل وأسرع الأدوات وطرق البحث العلمي.





جدير بالذكر أن المكتبة المركزية بجامعة الأزهر تتيح للطلاب والباحثين خدمات البحث الإلكتروني، كما تضم فرعًا لجامعة الإسكندرية، كما تتيح عبر قاعدة بياناتها آلاف الكتب والرسائل العلمية، شاملة لكل معلومات الكتب، والعناوين، والملخص، والمؤلف، والناشر، والرقم الدولي، فضلًا عن إمكانية تنزيل وقراءة آلاف الكتب الحرة مجانًا بلغات مختلفة، وتضم في معظمها الكتب التراثية.





كما تسلم عدد من الأوائل بكليات جامعة الأزهر دفعات 2011-2012-2013، العمل كمعيدين بعدما وقع على قرار تعيينهم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.





وشملت قائمة الكليات التى استلم فيها الطلاب الأوائل عملهم كمعيدين بها، كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات القاهرة 13 معيدة، وكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بنى سويف( اسماء جمال - ايمان محمد - زينب سرى - منى احمد - هاجر ذكرى - سمر محمد خميس - هدير جلال - اسماء رجب ).





كما تم التوقيع على استلام الأوائل عملهم في كلية طب الاسنان بنات القاهرة ( ايه السيد ناصف ) وكلية الدراسات الاسلامية بنات الخانكة ( عائشة محمد - اسماء صبحى - اسماء رمضان ) وكلية الاقتصاد المنزلى طنطا ( مروى مبروك ابو اليزيد ).



