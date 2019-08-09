حملات مفاجئة على المراكب النيلية.. شرطة المسطحات تستعد لتأمين المواطنين في عيد الأضحى

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خطتها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، والحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، والعمل على توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات.



وكثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من تواجدها بنهر النيل بجميع المحافظات، وقال مصدر أمنى لـ"صدى البلد" إن الإدارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تأمين الاحتفالات العيد، وأضاف المصدر أن الإدارة كثفت من حملاتها على المراكب النيلية للتأكد من سلامتها والتأكد من وجود سترات النجاة بها.



وأكد المصدر أن الإدارة رفعت حالة الطوارئ استعدادا لتأمين احتفالات العيد من عدة أيام وقامت بعمل حملات مفاجئ على جميع المراكب النيلية والبواخر للتأكد من اتباع تعليمات السلامة حفاظا على أرواح المواطنين.



وأشار إلى أن الحملات مستمرة حتى انتهاء إجازة العيد، وأضاف أن الإدارة لن تسمح بوجود أى استهتار من قبل أصحاب المراكب وسيتم سحب تراخيص أى مركب بها مخالفات فورا.