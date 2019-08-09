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بين الناس

لونها أسود.. أهالى حدائق الأهرام يشكون من تلوث مياه الشرب

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:00 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل سكان منطقة حدائق الأهرام، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررين من تغير لون مياه الشرب والتى يشوبها عكارة شديدة خاصة بعد قطع مياه الشرب وعودتها.

قال عبده سليم في شكواه: "انقذوا سكان حدائق الأهرام دا شكل المياه من الحنفية لونها بنى يميل للسواد".

وطالب القارئ المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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