الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر لطلاب الدراسات الإسلامية: الفقه يتسم بالمرونة ويراعي الواقع ..وكبار العلماء: مرتكبو هجوم معهد الأورام لن يشموا رائحة الجنة.. ويجب الزكاة لترميم المعهد

حصاد الأزهر في أسبوع

-المكتب الكويتي: بيت الزكاة المصري واحد من أهم مؤسسات العمل الخيري

-دورة تدريبية لعلماء الأزهر في مجال الظهور الإعلامي على الفضائيات

-رئيس الأوقاف بالإمارات: جهود الأزهر تحمي الشباب من التنظيمات الإرهابية

-أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من الأئمة والوعاظ المصريين





شهد الأزهر الشريف، مجموعة من الأحداث والفعاليات المهمة خلال الأسبوع الجاري، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





في البداية، نظم المركز بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف ولمدة ثلاثة أيام، أولى دوراته التدريبية في مجال الظهور الإعلامي بمشاركة عشرين عضوًا.





وحاضر في تلك الدورة جلال حبيش كبير مذيعي راديو مصر وحازم أبو العينين المنسق الإعلامي لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية.





واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، عواطف اليتامى.





أشاد الإمام الأكبر بجهود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ورعايته للعديد من الأعمال الإنسانية في مصر، مؤكدًا أن العمل الخيري يجب أن يراعي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليمية لغير المقتدرين، وكفالة الأسر الأشد فقرًا.





من جانبها أعربت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية عن شكرها لدعم الإمام الأكبر لعمل المكتب، مضيفة أن بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يرأسه الإمام الأكبر أصبح خلال فترة قصيرة واحدًا من أهم مؤسسات العمل الخيري، وتمكن من رعاية عشرات الآلاف من الأسرة المحتاجة وعلاج الآلاف من المرضى على قوائم الانتظار.





ونعى الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام بمنطقة المنيل غرب القاهرة.





وقال الدكتور محمود مهنا في تصريح لـ«صدى البلد»، إن مرتكبي حادث معهد الأورام الإرهابي مجرمون، وهذا الفعل لا يقره شرع ولا دين ولا عقل ولا ضمير، ومن قام به لن يشم رائحة الجنة.





واستشهد الدكتور محمود مهنا بما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ.





وأكد الدكتور محمود مهنا أن من يفعل هذه الأعمال الإجرامية يفسد في الأرض، ويطبق عليه حد الحرابة والوادر في قول الله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (المائدة: 33).





وشدد الدكتور محمود مهنا على ضرورة تنفيذ أشد العقوبات ضد هؤلاء المجرمين، الذين يروعون الناس، ويدمرون ممتالكتهم، منوهًا بأن معهد الأورام يعالج فقراء الناس الذين ليس معهم ما ينفقونه للعلاج.





وتابع الدكتور محمود مهنا يجب على المسلمين أن يخرجوا زكاتهم لأهالي هؤلاء المرضى الفقراء ليتم علاجهم، وكذلك ترميم معهد الأورام.





كما استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضم كلًا من الدكتور علي بن راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالإمارات، والدكتور يوسف عبد الله العبيدلي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد.





وقد أشاد وفد دولة الإمارات بجهود الإمام الأكبر ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكدين أن جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشعارات التنظيمات الإرهابية.





من جانبه أعرب الإمام الأكبر عن عميق شكره وتقديره للإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا على المشاعر القلبية الصادقة، مضيفًا أن الإمارات باتت رمزًا للسلام.





واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية.





قال فضيلة الإمام الأكبر إن الجماعات الإرهابية ترى كفر مرتكب المعصية، ثم تبيح دمه لكفره، ولذلك فإن معظم ضحايا الإرهاب هم من المسلمين، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذا الفكر المتطرف الذي تدعمه بعض السياسات العالمية لأنه يحقق أهدافها في الهيمنة على المنطقة.





وأضاف الدكتور أحمد الطيب، أن الفقه الإسلامي يتسم بالمرونة ويراعي واقع المجتمعات، داعيًا المسلمين في الدول الغربية ألا ينعزلوا عن محيطهم المجتمعي، وأن يكونوا عنصرًا فاعلًا في تلك الدول، وهذا لا يتناقض مع الحفاظ على أصول وثوابت الدين الإسلامي.





وفي حوار مفتوح مع فضيلة الإمام الأكبر طرح الطلاب العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول قضايا الإرهاب والإسلاموفوبيا وأوضاع المسلمين في الغرب، وأجاب فضيلته عن هذه التساؤلات بشكل مفصل.





فيما نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، احتفالية لتخريج وتكريم الدفعة الثانية من الأئمة المصريين، بمدينة البعوث الإسلامية، حيث اختتمت الأكاديمية دورة "إعداد المفتي المعاصر للوعاظ المصريين".





وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، خلال كلمته بالاحتفالية، إن الجماعات المتطرفة تتربص بالدين الإسلامي من خلال نشر الأفكار المغلوطة والمتطرفة لتشويه الصورة الصحيحة والمعتدلة للإسلام.





وأكد على أهمية دور الأئمة والوعاظ في ظل التحديات المعاصرة التي تفرض نفسها على الساحة العالمية، والتي تستوجب العمل المكثف على نشر الوعي لدى الجماهير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر سماحة الإسلام، من خلال الفكر الأزهري الصحيح.



