الأزمات تعصف بـ قرية أولاد حمزة فى سوهاج.. توقف تنفيذ مشروع الصرف.. وعدم وجود مدارس تكفي التلاميذ.. وتهالك شبكة الطرق وانتشار القمامة.. والأهالي ينتظرون تنفيذ مبادرة حياة كريمة

القرية تحتاج الي بناء مدرسة ثانوي ومدارس ابتدائي واعدادي

مشروع الصرف الصحي بالقرية بدأ العمل به في عام 2003 ولم ينته الي الآن

شباب القرية لا يجدون ملاعب لممارسة كرة القدم علي الرغم من وجود هيئات رياضية

مستشفى القرية يحتاج الي الدعم بمعدات حديثة وتوفير الأدوية للمرضي



تقع قرية أولاد حمزة ضمن حدود دائرة مركز العسيرات وتتبع مجلس مدينة المنشاه الواقع جنوب محافظة سوهاج، ويبلغ عدد سكان القرية حوالي 46 الف نسمة وتصنف القرية ضمن القري الأكثر فقرا في المحافظة والبالغ عددها 62 قرية.



ويعتمد عدد من السكان في مصدر رزقهم علي التجارة وعدد قليل منهم علي الزراعة، اما العاطلون عن العمل فهم الأكثرية في القرية، ويوجد بالقرية عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية الا انها لا تكفي اعداد التلاميذ وترتفع الكثافة في فصول المرحلة الابتدائية لتصل 70 تلميذا والقرية لا يوجد بها سوي مدرسة ثانوية واحدة مشتركة.



قال محمود فواز، موظف بالمعاش ونائب رئيس نادي العسيرات الرياضي، ان قرية أولاد حمزة اهملت طويلا، سواء في التعليم او الصحة او النشاط الرياضي، موضحا ان مشروع الصرف الصحي في القرية بدأ العمل به في عام 2003 ولم يتم الانتهاء منه حتي الآن لعدم وجود ميزانية للمشروع.



وأضاف ان الوضع الرياضي في القرية سيئ للغاية علي الرغم من وجود نادي العسيرات، ومركز شباب أولاد حمزة، الا انهما لا يمتلكان اية ملاعب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ويتم استئجار ملاعب في مدينتي جرجا والمنشاه للعب كرة القدم عليها.



واكد فواز، انه يجب دعم النشاط الرياضي بقوة حتي يتم استيعاب الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية بدلا من تركهم علي المقاهي، كما ان الدعم المادي المقدم من وزارة الشباب والرياضية يتم انفاقه خلال 3 اشهر وبعدها يضطر مجلس الإدارة علي استكمال الأنشطة الرياضية بالمعونات المقدمة من أهالي القرية.



قال خالد عارف، تاجر ان قرية أولاد حمزة تحتاج الي بناء مدرسة ثانوي اخري حتي يتم استيعاب الاعداد الكبيرة من التلاميذ، موضحا ان المدرسة هي المدرسة الوحيدة في دائرة مركز العسيرات وتخدم حوالي 250 الف نسمه، كما ان المدارس الابتدائية والاعدادية أصبحت الكثافة بها مرتفعة وذلك لعدم بناء مدارس جديدة.



وأضاف ان عدة طرق بالقرية متهالكة كما ان الباعة الجائلين يحتلون جميع الشوارع، ويوجد عدد كبير من البسطاء منازلهم مبنية بالطين وتحتاج الي إعادة بناء مرة أخري ضمن برنامج حياة كريمة، كما ان المستشفى الموجود في القرية يحتاج الي معدات حديثة لافتا الي ان وحدة الرمد بالمستشفى لا يوجد بها اية أجهزة طبية والأطباء يوقعون الكشف الطبي بناء علي ما يشاهدونه بأعينهم.



قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن القيادة السياسية والقيادة التنفيذية معنية بشكل جاد بإنهاء المرحلة الأولي في مبادرة القري الأكثر احتياجا، في المحافظات المستهدفة لافتا إلي أن خطة عام ٢٠١٨-٢٠١٩ شملت المناطق الأكثر احتياجا، وتم تنفيذها في سوهاج بنسبة ١٠٠٪، وكان يوجد بها مشروعات تنموية متعددة، موضحا أن الدولة تكرث كل جهودها للانتقال من مرحلة لمرحلة في تلك المبادرة.



وأكد الأنصاري أن احتياجات الأهالي في المرحلة الثانية اقل من المرحلة الأولي، مؤكدا أن سيتم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حلول كاملة لمشاكل الأهالي في القري الأكثر احتياجا