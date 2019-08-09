بعد انخفاض أسعارها.. تزايد الإقبال على شراء أضحية عيد الاضحى بالبحيرة.. صور

أدى انخفاض أسعار أضحية عيد الأضحى بمحافظة البحيرة إلى تزايد إقبال الأهالي على شرائها من أسواق الماشية على مدار الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم الجمعة فى "كفر الدوار وإيتاى البارود ودمنهور وحوش عيسى "والتى أصبحت ذات سمعة رائجة بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة لها لجودة وصحة سلامة الماشية والأغنام التى تباع بهذه الأسواق.



وأكدت المؤشرات ارتفاع مبيعات أضحية عيد الأضحى المبارك بأسواق البحيرة عن السنوات السابقة بينما انخفضت مؤشرات بيع الجمال لارتفاع أسعارها مما أدى إلى إقبال المواطنين على شراء الأضحية من وسط الأسواق المتخصصة دون وسيط.



موقع صدى البلد الإخبارى يرصد حركة البيع والشراء لأضحية عيد الأضحى المبارك بأسواق البحيرة وجهود الدولة فى توفير لحوم طازجة بأسعار أقل من الجزارين لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.



أكد محمد عبد العزيز، مدرس، أن انخفاض أسعار الأضحية سواء كانت الخرفان أو الأبقار هذا الموسم جعلته يقوم بمشاركة إصدقائه فى شراء بقرة كبيرة وتقسيمها عليهم بدلا من أن يلجأ لشراء لحمة العيد من الجزارين الذين مازالوا يبيعون كيلو اللحمة البقرى والضانى بمبلغ جنيه 120للكيلو والبتلو 140.



فيما أوضحت رضا فاروق على موظفة بأنها تقوم سنويا بعمل جمعية مع زملائها لعمل حساب شراء أضحية العيد بمشاركة زميلاتها، ولكنها لما علمت بانخفاض الأسعار قامت بشراء أضحية العيد لوحدها لتكفى أهلها وجيرانها والمستحقين، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى سوق الجمعة بايتاى البارود وقامت بشراء خروف كبير بمبلغ 2700 جنيه بدلا من شرائه من الجزارين.



ومن جانب آخر أكد أيمن محمد كامل جزار بأن سعر عجل البقر يتراوح من 48 وحتى 52 جنيهًا للكيلو القائم والجاموس من 44 وحتى 48 جنيهًا بحسب الحالة، مشيرا إلى لجوء بعض المواطنين إلى اصطحاب تجار مواشي معهم فى الأسواق للاتفاق مع البائع وتقدير سعر الماشية بين الطرفين دون اللجوء للميزان، مشيرا إلى أن سعر الخروف يبدأ من 2000إلي 3000 جنيه حسب الوزن والحالة ويبدأ سعر الجدي من 2000 إلى 2500 جنيها والنعجة من 2000 جنيه إلى 3600 جنيه، لافتا إلى أن خروج الماشية من السوق عن كل رأس من رؤوس الماشية 50 جنيها للجاموس والأبقار و20 جنيها للركايب والضأن والماعز.



ومن جانبه أكد محمد رضا على تاجر مواشى على انخفاض أسعار الأغنام والماشية عن العام الماضى بنسبة تتراوح مابين 20 :30%، مشيرا إلى تجوله بجميع أسواق الماشية بمحافظة البحيرة قبل عيد الأضحى المبارك قائلا: إن معظم الأهالى ستضحى هذا العيد لانخفاض أسعار الأغنام والماشية مما يزيد الإقبال على شرائها مؤكدا بيعه عددا من العجول وشراؤه لأضحية العيد.



وفى نفس السياق قال محمد صلاح محمد جزار تاجر ماشية بدمنهور إن عملية الشراء والبيع بالنسبة للعجول البقرى دائما فى تزايد وعليها إقبال أكثر من الأغنام والجمال؛ لأن أسعارها أفضل ولحمتها أخف مشيرا إلى قيام تفضيل الأهالى المشاركة فى شراء عجل أفضل من شراء خروف أو جدى أو نعجة، موضحا بأن أسعار كيلو اللحمة فى العجل البقرى يتراوح من 48 وحتى 52 جنيهًا للكيلو القائم والجاموس من 44 وحتى 48 جنيهًا بحسب الحالة، لافتا إلى أنه بصفة عامة أسعار عجول الأبقار انخفضت هذه الأيام وعلى سبيل المثال العجل الذى كان سعره 18و20 ألف جنيه أصبح يباع ب 15،14 ألف جنيه.



ووجه الدكتور حسني عباس مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة المواطنين إلى اتباع بعض التعليمات قبل شراء اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة ومنها التاكد من وجود ختم الذبح على الماشية وملاحظة الخواص الطبيعية التي تظهر على اللحوم الحمراء من الخارج سواء كانت تتمثل في اللون أو الرائحة محذرًا شراء اللحوم الحمراء من منافذ بيع مجهولة المصدر.



ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية المختصة بفتح عدة منافذ لبيع اللحوم السلع الغذائية الهامة بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين محدودى الدخل.



وأكد اللواء هشام امنة محافظ محافظ البحيرة أن إجمالي أعداد منافذ بيع السلع الأساسية بالوحدات المحلية بلغ 20 منفذا تقوم بطرح كيلو الأرز البلدي بسعر 8 جنيها، وكيلو السكر بسعر 7.5 جنيها، وزيت الطعام عبوة 800 مم بسعر 13 جنيها، وكذا إجمالي أعداد منافذ بيع السلع التابعة للقوات المسلحة بلغ 26 منفذا 16 ثابتا و10 متحركة وكذلك عدد 26 منفذا تابعا لوزارة الداخلية "أمان" بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث تقوم ببيع اللحوم الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للعبوة 900 جرام.



وأشار محافظ البحيرة إلى وجود العديد من المنافذ الأخرى بنطاق المحافظة منها 22 منفذا تابعا لمدارس الزراعة بمديرية التربية والتعليم و 3 منافذ بمديرية الزراعة، و279 منفذا جمعيتي بدائرة المحافظة، بالإضافة إلي 24 منفذا متحركا عبارة عن سيارات قطاع خاص متحركة.



وفي ذات السياق أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على التنسيق مع مديريتى التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وكذا مراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية طبقًا للقرار رقم 685 لسنة 1954 وعمل محاضر للمخالفين.



بالإضافة إلي تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وكذلك التأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

