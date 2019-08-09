إزالة 51 حالة تعد على النيل بـ 3 قرى فى ديروط

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد الأراضي وحفظ "حق الشعب" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 51 حالة تعد على النيل بـ 3 قرى بمركز ديروط لافتًا أن مراكز ومدن المحافظة تواصل تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتسليمها لجهات الولاية طبقًا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ويتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وإزالة كافة التعديات المخالفة حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية واستعادة حق الدولة.



من جانبه أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف مجلس المدينة وبالتنسيق مع إدارات الري وحماية النيل في وجود تغطية أمنية من مركز شرطة ديروط لإزالة التعديات على أملاك الدولة وحماية النيل أسفرت عن إزالة 51 حالة تعدي بقرى شرق النيل بالحوطا ومساره وجرف سرحان وتم تسليمها لجهات الولاية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.