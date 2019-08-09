حبس قاتل صديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات بالمنصورة

قررت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية حبس المتهم بقتل صديقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف علي ظروف وملابسات الحادث.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ حسن دودح ومقيم سندوب التابعة للمركز بتغيب نجله ويدعى أيمن عن المنزل بالتوك توك الخاص به إلا أنه بعد البحث عنه وجد التوك توك الخاص به ومازال نجله متغيبا.



وبتشكيل فريق بحث تم العثور على جثمان المتغيب ملقى فى أناية ترعة الوسيه على طريق سندوب المجزر كما تبين أن وراء الواقعة صديقه عامل ألوميتال ومقيم بسندوب وجود خلافات مالية بينهما وأنه استدرج المجنى عليه قاصدًا قتله والاستيلاء منه على التوك توك قيادته.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة وأنه استقل معه التوك توك بعد أن أقنعه بالتوجه صحبته لقضاء بعض متطلباته الخاصة وحال سيرهما تمكن من قتله خنقًا والتخلص منه بترعة الوسية القريبة من الزراعات بعد توثيقه بقطعة قماش معلقًا بها قطعة حجرية قاصدًا إخفاء الجثة بالمياه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.