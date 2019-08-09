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كلاب بوليسية.. استعدادات أمنية لـ حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز فى العلمين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:44 م
صدى البلد
ايمن محمود
أكد اللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة التي تقام اليوم الجمعة.

وأضاف أنه قام بالمرور علي الخدمات الأمنية المكلفة بأعمال التأمين سواء داخل أو خارج مكان الحفل بالإضافة إلي الدفع بكلاب بوليسية لزيادة التأمين.

وأشار إلى أنه تم تكليف مرور مطروح بالإشراف علي دخول وخروج السيارات داخل مدينة العلمين بالإضافة إلي تحديد أماكن معينة لانتظار السيارات.

يذكر أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحيي حفلا في الساحل الشمالي ضمن الخطة الموضوعة لتنشيط السياحة في مصر .

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