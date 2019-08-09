محافظ البحيرة يتابع من غرفة العمليات استعدادات عيد الأضحى

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اجتماعا بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمشكلة من كافة الجهات المعنية وشركات المرافق وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية وإتمام إستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.



وشدد المحافظ على متابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة أيام العيد والتأكيد على جاهزية شركات المياة والكهرباء والغاز والتنبية بضرورة تواجد نوباتجيات خلال فترة أجازة العيد للتعامل مع أى عطل فور حدوثه.



ووجه المحافظ على مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة وبيع اللحوم لضبط الأسعار والتصدى لتجار السوق السوداء والكسب غير المشروع وضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر قبل بيعها للجمهور حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.