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ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
  • محافظ القليوبية:
  • انشاء باكيات في مدخل الممشى لخلق فرص عمل للشباب وتوفير كل متطلبات المواطنين
  • استجبنا لمطالب الأهالى فى مشروع انشاء الممشى الجديد وفقا لرغباتهم
  • الأهالى يشيدون بالمشروع الجديد ويؤكدون نقلة حضارية لعاصمة المحافظة


نهر النيل هو شريان الحياة فى مصر فعلى ضفافه قامت الحضارة قديما وعلى سر مياهه عاش الناس جميعا ويعد كورنيش النيل فى بنها من أحد اهم المتنزهات المجانية والمتنفس الوحيد لأهالي المحافظة بل تعتبر الوحيدة خاصة بعد ارتفاع اسعار النوادى والكافيهات على النيل.. ومن هذا المنطلق اطلقت محافظة القليوبية مشروع انشاء "ممشي أهل مصر" على نهر النيل بمدينة بنها ليكون متنفسا لاهالى المدينة والقرى المجاورة لها بلوللمحافظة ومقصد للإلتقاط الصور التذكارية واستراحة للجميع للاستمتاع بنهر النيل مجانا. 

المشروع دشنه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ويقام بطول 1800 متر بتكلفة 19 مليون جنيه وتكون بدايته من منطقة الاشارة بالعاصمة بنها وقد بدا العمل فى المرحلة الاولى للمشروع بطول ٤٠٠ متر وجارى الانتهاء منها افتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للقليوبية نهاية اغسطس الجاري. 

بدوره أعطى الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية تعليمات الشركة المنفذة على المشروع بعمل دورات مياه رجالي ونسائي كما طلب من المهندسين عمل باكيات في مدخل الممشى لخلق فرص عمل للشباب وتوفير كل متطلبات المواطنين من طعام وشراب. 

ووجه المحافظ باستكمال باقي الأعمال وإزالة أي معوقات أمام تنفيذ المشروع بالمواعيد المحددة له وإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية ليكون متنفسا لجميع الناس نظرا لتواجد المواطنين الدائم به مع أخذ الاحتياطات الأمنية للممشى لعدم حدوث أخطار مستقبلية على المواطنين مؤكدا أن من حق المواطن التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية. 

من جانبهم أشاد أهالى المحافظة بالمشروع مؤكدين انه سوف يحل ازمة ارتفاع اسعار الكافيهات والاستراحات على نهر النيل وقال محمد السيد ان كورنيش النيل من اجمل المناطق فى مدينة بنها مطالبا المسئولين بالاهتمام بالممشى الجديد والحافظ عليه من التعديات والاشغالات خاصة وانه سيكون متنفسا للاهالى بالمجان. 

وتابع احمد جمال ان كورنيش نهر النيل ببنها تعرض النيل لعدد كبير من المخالفات والتعديات سواء بالبناء العشوائي علي ضفتيه او بتلويثه فضلا عن إستغلال المخالفين الذين استباحوا حرمة النيل وحولوا جانبيه إلى صالات أفراح وكافتيريات وأندية بدون ترخيص مما منع المواطنين من الاستمتاع بنيلهم العظيم. 

من جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية إن مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل في العاصمة بنها واجه العديد من المشكلات تسببت في تأخره نتيجة عدم رضاء بعض المواطنين عن بعض الأماكن المقترحة للمشروع.

وأضاف أن المحافظة استجابت لرغبات واقتراحات الأهالي حيث تم الاستعانة بالدكتور محمد أبو سعده رئيس هيئة التنسيق الحضاري لعمل تصور للكورنيش والممشى يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجاتهم ومع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون المشروع قائما على الاستمتاع بالنيل وعدم حجب الرؤية بجانب توفير بعض المشروعات الصغيرة يمكن الاستفادة منها في تخصيص مشروعات للوجبات الجاهزة والمشروبات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على بدء المشروع بشكله الجديد في مرحلته الأولى في المنطقة الواقعة بين كوبري السكة الحديد وكفر الجزار الأثري وحتى أمام ديوان المحافظة وتجهيز المنطقة بما تحتاجه لتوفير الوسائل المريحة للاستمتاع بنهر النيل حيث تم الاتفاق مع خبراء التنسيق الحضاري على إقامة الممشى بمنظر جمالي يتناسب مع توجيهات القيادة السياسية.
ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور
ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور
ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور
ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور
ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور
ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور
ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور
ممشى أهل مصر ببنها منتجع ومتنفس جديد بالمجان على النيل .. المشروع بطول 1850 مترا وبتكلفة 19 مليون جنيه ويوفر فرص عمل للشباب.. الأهالى: هيرحمنا من استغلال الاندية والكافيهات.. صور

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