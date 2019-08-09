ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العلا: الداخلية نجحت في كشف هوية مرتكبي تفجير الاورام في 48 ساعة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:59 م
السيارة المستخدمة
السيارة المستخدمة في الحادث
ماجدة بدوى
أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن وزارة الداخلية المصرية، نجحت في الكشف عن هوية مرتكبى حادث معهد الأورام فى وقت قصير للغاية، لافتا إلى أن الإعلان عن تفاصيل الحادث خلال 48 ساعة فقط أمر يستحق الإشادة فهناك دول كثيرة تتعرض للإرهاب الأسود ورغم إمكانياتها العالية لا تستطيع الكشف عن هوية الجناة بهذه السرعة.

وقال أبو العلا، فى بيان له اليوم إن قوى الإرهاب والتطرف الظلامية لن تستطيع النيل من أمن وطننا العزيز مصر وسلامة أبنائه، موضحا إلى أن قوات الأمن المصرية لا تدخر جهدا من أجل حماية الوطن وسلامة مقدراته.

وتابع: براثن الإرهاب لن تنجح في تعكير صفو المصريين واحتفالاتهم بأعيادهم، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية، ستتولى بكل حسم تأمين الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وتتصدى لأي أعمال خارجة عن القانون.

ترشيحاتنا

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

الأهلي يقيد أحمد حمدي بقائمته المحلية خوفًا من تكرار أزمة عبدالله السعيد

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

قتلت 3 آلاف شخص.. موجة حارة تحصد أكبر معدلات وفيات.. فيديو

خطيب الأزهر: من كرامة المسجد الحرام عدم وقوف الطير فوقه.. فيديو

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

المالية: كميات إضافية من الفكة فى العيد تيسيرًا على المواطنين

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر ياسمين عبد العزيز

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز