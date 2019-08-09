أبو العلا: الداخلية نجحت في كشف هوية مرتكبي تفجير الاورام في 48 ساعة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن وزارة الداخلية المصرية، نجحت في الكشف عن هوية مرتكبى حادث معهد الأورام فى وقت قصير للغاية، لافتا إلى أن الإعلان عن تفاصيل الحادث خلال 48 ساعة فقط أمر يستحق الإشادة فهناك دول كثيرة تتعرض للإرهاب الأسود ورغم إمكانياتها العالية لا تستطيع الكشف عن هوية الجناة بهذه السرعة.



وقال أبو العلا، فى بيان له اليوم إن قوى الإرهاب والتطرف الظلامية لن تستطيع النيل من أمن وطننا العزيز مصر وسلامة أبنائه، موضحا إلى أن قوات الأمن المصرية لا تدخر جهدا من أجل حماية الوطن وسلامة مقدراته.



وتابع: براثن الإرهاب لن تنجح في تعكير صفو المصريين واحتفالاتهم بأعيادهم، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية، ستتولى بكل حسم تأمين الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وتتصدى لأي أعمال خارجة عن القانون.