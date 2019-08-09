ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 24 شخصا بينهم أطفال فى انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:26 م
صدى البلد
ايمن رياض
أصيب 24 شخصا بينهم أطفال، فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الجيش في المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، بورود إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة رقم 59620 بطريق الجيش أمام مركز ملوي قادمة من القاهرة متجهة إلى أسيوط، مما أدى إلى إصابة 24 شخصا بينهم أطفال.

تم نقل جميع المصابين لمستشفى ملوي العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دماء على الأسفلت.. كارثة الاوتوستراد وانقلاب سيارة طماطم والحصيلة: 18 جثة و24 مصابا.. صور

اصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببنها

ترشيحاتنا

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

خضعت لـ عملية جراحية .. ياسمين الخطيب: تعرضت لوعكة صحية كادت تتحول لكارثة

قتلت 3 آلاف شخص.. موجة حارة تحصد أكبر معدلات وفيات.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 -8- 2019 وأبرزها ليفربول أمام فريق مجهول

ليفربول يخشى دبابة نوريتش فى انطلاق الدوري الإنجليزي

طريقة عمل حواوشي رقاق

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

المالية: كميات إضافية من الفكة فى العيد تيسيرًا على المواطنين

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر ياسمين عبد العزيز

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز