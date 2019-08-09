إصابة 24 شخصا بينهم أطفال فى انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي

أصيب 24 شخصا بينهم أطفال، فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الجيش في المنيا.



وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، بورود إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة رقم 59620 بطريق الجيش أمام مركز ملوي قادمة من القاهرة متجهة إلى أسيوط، مما أدى إلى إصابة 24 شخصا بينهم أطفال.



تم نقل جميع المصابين لمستشفى ملوي العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.