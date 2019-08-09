الهند تخفف القيود في كشمير من أجل صلاة الجمعة

خففت السلطات الهندية القيود في ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة حتى يتسنى للناس أداء صلاة الجمعة اليوم فيما أحبط تعليق الاتصالات في المنطقة المستمر منذ خمسة أيام الاحتجاجات بشأن إلغاء الوضع الخاص للمنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا.



وفي مسعى لإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه، ألغت الحكومة الهندية هذا الأسبوع حق الولاية في صياغة قوانينها الخاصة وسمحت لغير المقيمين بشراء ممتلكات هناك.



ومنذ تعليق عمل شبكات الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت يوم الأحد، اعتقلت السلطات 300 قيادي على الأقل وحظرت التجمعات العامة، الأمر الذي ألزم الناس منازلهم فعليا لمنع الاحتجاجات في المنطقة.



وتوافد الناس على المساجد اليوم الجمعة في سريناجار وجامو لأداء الصلاة وتحدث البعض عن مواجهة صعوبات في الوصول إلى الأماكن التي ظلت بعض القيود قائمة فيها.



كما أُعيدت بعض أنظمة الاتصالات جزئيا في المنطقة اليوم وأعيد فتح المدارس في عدة مناطق، ومع ذلك ظلت الأسواق خالية من الناس.