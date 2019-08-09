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بفستان قصير.. نوال الزغبى تشعل الانستجرام

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:34 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة نوال الزغبى، مجموعة من الصور خلال حفلها الأخير من خلال حسابها الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبي فى حفلها بفستان أسود قصير مكشوف الاكتاف وشعرها المنسدل على الأكتاف أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج ناعم.

على صعيد آخر، تستعد نوال لحفلتها الغنائية في العاصمة السورية دمشق التي ستحييها مع الفنان زياد برجي يوم 20 أغسطس الجاري.

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