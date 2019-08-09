شاهد.. راندا حافظ تهاجم أصالة: بتكرهنا في سوريا

نشرت المطربة راندا حافظ، تغريدة على حسابها الخاص على تويتر أثناء تواجدها بسوريا لحضور حفل الموسيقار ميشال فاضل لأول مرة في العاصمة السورية بقصر المؤتمرات بدمشق مع 70 موسيقيًا.



وكتبت راندا: "‏من أحلى أوقات حياتي لما زُرت فيها ⁧‫دمشق‬⁩ لأول مرة ولم أجد من هذا الشعب الطيب إلا المحبة والكرم، عكس ما تُصدره لنا (المطربة السورية الكبيرة) اللى بتحاول تكره الناس وتخوفهم من بلدها بجد سوريا بلد آمان وجميلة أوي لازم تزورها".



‫ورد أحد المعجبين على التغريدة بسخرية: "‬بتقصدين أصالة بس بعتقد أن جنسيتها بحرينية‫".‬



يذكر أن راندا حافظ طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد مع شركة روتانا بعنوان "أكتر وحدة مبسوطة" والذي ضم ٩ أغاني تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أغنية من ألحان الفنان أحمد صلاح حسني.