إجراء أول جراحة لتركيب شريان صناعى بطرف مريض في بني سويف.. صور

أعلنت إدارة مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، عن نجاح فريق طبي بالمستشفى، فى إجراء أول عملية تركيب شريان صناعى بالطرف السفلي لمريض في العقد الخامس من العمر، لعلاج انسداد شريان فوق الركبة.



وأكدت الإدارة ، في بيان، أنه في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي، برئاسة الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس الإدارة، لتطوير الخدمة بالمستشفيات، فتمكن فريق جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، من إجراء راحة دقيقة للمريض "أ. ع. م" 42 سنة، بتركيب شريان صناعى بالطرف السفلى لعلاج انسداد شريان فوق الركبة، لأول مرة بالمستشفى.



وأشار البيان، إلى أن العملية الجراحية تعتبر من العمليات التى تحتاج الى مهارة فى اجرائها وتتطلب وجود كوادر متخصصة ذوى خبرة، وقام بإجرائها، فريق طبي مكون من: الدكتور محمد حسن عبد المولي، إستشارى الأوعية الدموية والدكتور عبد العزيز زين العابدين، إستشارى الأوعية الدموية والدكتور محمد نشأت، أخصائى الجراحة العامة والدكتور أحمد قرنى، إستشاري التخدير بالمستشفى، وفريق العمل العمليات بالمستشفى برئاسة الدكتورة سناء عبد الرحيم، مدير العمليات وزوبة شعبان، رئيسة التمريض وصباح عبد الحليم، رئيس العمليات، وطاقم التمريض "إيمان نصر وصفاء سلامة وصفاء حنفى وأسماء شعيب وحسام حسن".



من جانبه أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام المستشفي، أن هذه العمليات النادرة والحديثة تتم في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي، برئاسة الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس الإدارة، لتطوير الخدمة بالمستشفيات، وتحت إشراف الدكتور سيف الدين عبدالشكور، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، لافتًا إلى أن المستشفى تشهد في الفترة الأخيرة استضافة الاستشاريين لإجراء العمليات النادرة، ضمن خطة يتم تنفيذها لتطوير الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي.