منح دراسية للطلاب المتفوقين بشمال سيناء للدراسة بالجامعة المصرية اليابانية

أعلنت محافظة شمال سيناء عن منح مجانية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء المحافظة للدراسة في الجامعة المصرية اليابانية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.



وأكد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة أنه تم تخصيص المنح المجانية للطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، وألا يكون الطالب قد تقدم لأي من المنح بالجامعات الخاصة لهذا العام.



وأشار المحافظ إلى ضرورة الحصول على مجموع درجات بنسبة ٩٠٪ لكلية الهندسة و٨٠% لكلية إدارة الأعمال الدولية.. مؤكدًا أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي: صورة بطاقة الرقم القومى للطالب، صورة استمارة شهادة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، وإفادة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية.



وأوضح أنه سيتم تلقى الطلبات في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة خلال أيام: /السبت/ ١٠ أغسطس، /الخميس/ ١٥ أغسطس ،و/السبت/ ١٧ أغسطس الجاري.



وسبق الإعلان عن توفير منح دراسية لطلاب المحافظة في كليات: العلاج الطبيعي، الاقتصاد والتجارة الدولية، الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة المصرية الصينية.. إلى جانب منح أخرى للطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة في كليات: الإدارة والاقتصاد، الإعلام، اللغات والترجمة، الآثار والإرشاد السياحي، التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.