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فن

كورال أطفال الأوبرا يعلن عن استعداده لضم أصوات جديدة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:36 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عن استعدادها لإجراء اختبار لضم عدد من الأصوات الواعدة، ممن تتراوح أعمارهم بين 4 الى 14 عاما، في العاشرة صباح يوم الاثنين 19 أغسطس.

جدير بالذكر أن كورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989 تحت إشراف الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني، ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية، منها: الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي وتنمية الحس القومي لدى الأطفال.

شهد الكورال ميلاد مجموعة من نجوم الغناء في مصر، كما شارك في العديد من العروض التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة .

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