مؤشر الفتوى العالمي يجرى استطلاع رأي عن حملات مقاطعة الزواج

أجرى المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء، استطلاعًا للرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حملات مقاطعة الزواج التي دشنها الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي منها حملة "خليها تعنس" و"خليه ينقرض"، وشارك في الاستطلاع أكثر من 700 ألف مغرد.





وتوصل "مؤشر الفتوى" إلى أن الأغلبية من المواطنين يرفضون الحملة والقلة يؤيدونها، وفسروا انتشار نسبة العنوسة بقلة التوعية وارتفاع معدلات الطلاق وغلاء المهور وتكاليف الزواج وعدم تحمل الشباب للمسئولية.



