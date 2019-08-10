ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مؤشر الفتوى العالمي يجرى استطلاع رأي عن حملات مقاطعة الزواج

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:01 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة
أجرى المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء، استطلاعًا للرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حملات مقاطعة الزواج التي دشنها الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي منها حملة "خليها تعنس" و"خليه ينقرض"، وشارك في الاستطلاع أكثر من 700 ألف مغرد.

وتوصل "مؤشر الفتوى" إلى أن الأغلبية من المواطنين يرفضون الحملة والقلة يؤيدونها، وفسروا انتشار نسبة العنوسة بقلة التوعية وارتفاع معدلات الطلاق وغلاء المهور وتكاليف الزواج وعدم تحمل الشباب للمسئولية.

كما أرجعوا أسباب مغالاة الأهل في المهور وطلبات الزواج، إلى العادات والتقاليد والخوف على مستقبل الفتيات وعدم الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية.

ترشيحاتنا

بند صارم.. الكاف يحرم لاعبي الأندية من استكمال بطولاتهم فى هذه الحالة

شاهد.. ديك يدفع ياسمين عبد العزيز إلى مغادرة استوديو منى الشاذلي

اهم اخبار اليوم .. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة.. الزمالك يؤمن جنش بـ 10 ملايين جنيه.. ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

شاهد.. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة

ابنة ياسمين عبد العزيز تفاجئها على الهواء.. والأخيرة: مش عايزين فضايح.. فيديو

ريم مصطفى فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي