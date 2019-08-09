أحمد السقا فى كواليس العنكبوب مع مصمم المعارك أندرو ماكنزى

يواصل الفنان احمد السقا تصوير فيلمه الجديد، والذى يحمل إسم "العنكبوت".



ونشر مصمم المعارك "اندرو ماكنزي" صورا عبر حسابه على انستجرام برفقه الفنان احمد السقا من كواليس الفيلم والذى ينتمى للاكشن.



وكتب "اندرو"، على الصورة:"رائع.. فيلم العنكبوت مع اخي احمد السقا".



يذكر ان "اندرو ماكنزي" مصمم معارك "احمد السقا" و تعاون معه كثيرا فى اكثر من عمل فنى واشهرها مسلسل "خطوط حمراء" وفيلم ابراهيم الابيض.



واخر اعمال السقا مسلسل " ولد الغلابة " والذى عرض فى رمضان الماضى .