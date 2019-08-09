طريقة عمل الفتة للشيف شربيني.. وهؤلاء ممنوعون من تناولها





مقادير الفتة المصرية للشيف الشربيني:



- لحم ضاني مكعبات

- ورق لورا

- حبهان

- بهارات

- خضراوات منوعة جزر وكرفس وبصل وثوم وطماطم

- عيش بلدي

- أرز

- كمون

- شطة

- خل

- كزبرة جافة

- سكر

- زيت ذرة

- ملح وفلفل أسود

- جوزة الطيب



مقادير طريقة عمل الفتة المصرية:



اللحمة:

اسلق مكعبات اللحم في ماء مزود بالطماطم والكرفس والبصل والحبهان، وبعد الانتهاء من سلق اللحم، قومي بتحميرها في الزبدة أو الزيت حسب الرغبة.



الصلصة:

قطعي الطماطم ثم قومي بضربها في الخلاط مع ملعقتين من معجون الطماطم "الصلصة و الشوربة والكزبرة الجافة وجوزة الطيب، والقليل من الملح والفلفل، وملعقة من السكر، فيما بعد ضعي الحلة على النار مع مقدر من الزيت واتركيها حتى تسخن ثم ضيفي خليط الطماطم على نار هادئة حتى الغليان.



العيش :

قطعي الخبز الناشف إلى قطع صغيرة بعد ذلك قومي بتحميره في الزبدة مع إضافة التوابل والليمون والثوم المهروس والكزبرة الجافة، مع القليل من الملح والفلفل.



الأرز:

أغسلي مقدار الأرز الذي تريديه ثم قومي بطهيه على طريقتك المعتادة ولكن استبدلي الماء بشوربة اللحم، حتى يصبح الأرز غني بمذاق اللحم.



تقديم طبق الفتة المصرية:

وأخيرًا اخلطي القليل من الأرز والصلصة والخبز مع الشوربة، ثم ضعيهم في صينية عميقة، بعد ذلك ضيفي طبقة عريضة من الأرز مع إضافة الشوربة، ثم إضافة طبقة من اللحم مع طبق ثانية من الأرز وفي الطبقة الأخيرة ضيفي الخبز والصلصة على الوجه مع قطع اللحم، وتقدم ساخنة.



فوائد الفتة المصرية

يقع المصريون كبار وصغار في غرام طبق الأرز المخلوط بالعيش والصلصلة المصنوع على طريقة الفتة المصرية، فإلى جانب حبها لمذاقها اللذيذ إلا أنها غنية بالفوائد فقد يحتوي طبق الفتة على العديد من الفيتامينات، والبروتينات و مصدر للنشويات والأحماض الأمينية سهلة الهضم، غيرها ممن يمد الجسم بالكثير من الفوائد، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالطاقة اللازمة له، كما تختلف طريقة عمل الفتة من بلد لأخرى.



هكذا تستفاد من فوائد الفتة المصرية



وحتى يستفاد الجسد من فوائد الفتة المصرية والتقليل من أضرارها:



أولًا : عدم الإكثار منها يكفي طبق صغير منها بمقدار لا يزيد عن 250 جرام مضاف إليها قطعة اللحم.

ثانيًا: الحرص على أن تكون المرقة واللحمة خاليين من الدهون تمامًا.



ثالثًا: يفضل شرب عصير الليمون أو البرتقال بعد الأكل، لاحتوائهما على فيتامين سى الذى يساعد على امتصاص الجسم للحديد الموجود فى اللحم والاستفادة بالعناصر الغذائية التى توجد بها، وبذلك تتمكن الاستفادة بفوائد هذا الطبفق الغني بالمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم.



السعرات الحرارية في الفتة المصرية

تحتوى قطعة اللحم الضانى 115 جرامًا وحدها على 244 سعرة حرارية، ويحتاج هذا الكم من السعرات إلى المشي لمدة 60 دقيقة أو الجري 28 دقيقة أو السباحة لمدة 20 دقيقة للتخلص منها، أما بالنسبة لطبق فتة 250 جرامًا فيحتوي على 389 سعر حراري .



السعرات الحرارية في الفتة المصرية

تحتوى قطعة اللحم الضانى 115 جرامًا وحدها على 244 سعرة حرارية، ويحتاج هذا الكم من السعرات إلى المشي لمدة 60 دقيقة أو الجري 28 دقيقة أو السباحة لمدة 20 دقيقة للتخلص منها، أما بالنسبة لطبق فتة 250 جرامًا فيحتوي على 389 سعر حراري .



الممنوعون من تناول الفتة المصرية



1- مرضى الضغط والسكر:

وذلك نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي يمكن أن تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.



2- مرضى القلب:

وذلك لانها تحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول الضار والذي يؤدي إلى إنسداد الشرايين.



3- مرضى الكبد:

فطبق الفتة يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسمن وذلك يضر بالكبد.