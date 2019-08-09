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حوادث

عامل يمزق جسد بائع شاي عاتبه على معاكسة فتاة في الشارع

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:36 م
صدى البلد
محمد صبرى
مزق عامل جسد بائع شاى بسكين على اثر مشاجرة بينهما بسبب فتاة ببولاق ابو العلا تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا من الخدمات الأمنية المعينة على وزارة الخارجية بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بشارع كورنيش النيل ـ دائرة القسم .

وبالانتقال تبين ان المشاجرة بين بائع شاي مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وآخر نافذ بالظهر مع وجود ارتشاح هوائي بالرئة اليسرى " تم نقله لمستشفى الهلال " وعامل.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب معاتبة الأول للثاني لقيامه بأفعال مخلة مع إحدى الفتيات حال جلوسهما بمحل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح ابيض " سكين " كانت بحوزته محدثًا إصابته ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط الثاني وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة .

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