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فن

مايا دياب تخطف الأنظار في إطلالة مثيرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:39 م
مايا دياب
مايا دياب
شيرى نبيل
نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وفاجأت جمهورها بـ"لوك جديد".

وظهرت مايا دياب ترتدي جاكت رصاصي مكشوف الساق، كما استكملت إطلالتها بقبعة على رأسها وحقيبتين.

وكان كليب مايا دياب وزياد برجي "خسرنا بعض" اقترب من الوصول لـ 6 ملايين مشاهدة بعد طرحه مؤخرًا بموقع "يوتيوب".

أغنية "خسرنا بعض" كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.
مايا دياب تخطف الأنظار في إطلالة مثيرة

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