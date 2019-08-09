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رياضة

فرعية حكام القاهرة تقرر صرف مستحقات مالية للدورى الممتاز والمظاليم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:38 م
حكام منطقة القاهرة
حكام منطقة القاهرة
يسرى غازى
قررت لجنة الحكام الفرعية التابعة الى منطقة القاهرة برئاسة توفيق السيد صرف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بقضاة الملاعب فى الدورى الممتاز والقسم الثاني.

وأعلنت فرعية حكام القاهرة عن صرف مستحقات حكام الدورى الممتاز خلال الفترة من 25 نوفمبر عام 2018 وحتى 3 مارس 2019 فيما سيتم صرف مستحقات الدرجة القانية عن الفترة من 27 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019.

وحذرت فرعية حكام القاهرة قضاة الملاعب من التخلف عن الحضور لتسجيل الأسماء بعد تمام الساعة السابعة مساء في مقر المنطقة بمنطقة سراى القبة.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن صرف مستحقات مالية متأخرة للحكام تخطت حاجز الـ 2 مليون جنية قبل عيد الأضحى المبارك.

فرعية حكام القاهرة تقرر صرف مستحقات مالية للدورى الممتاز والمظاليم

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