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حوادث

ضبط عاطل استولى على ٧ آلاف جنيه من سوداني بالقاهرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:40 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل استولى على ٧ آلاف جنيه من سودانى.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شخص سوداني الجنسية قرر بأنه حال تواجده بشارع عبد العزيز ـ دائرة قسم شرطة الموسكي لشراء بعض الأجهزة الكهربائية " شاشات LCD " تقابل مع احد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " حيث عرض عليه الأخير بيع شاشات بثمن اقل من مثيلتها بالأسواق ، واصطحبه لإحدى الغرف بمنطقة الجيارة ـ دائرة القسم واستولى منه على مبلغ مالى 7000 جنيه كرها عنه تحت تهديد سلاح ابيض " شفرة موس " ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وان وراء ارتكابها عاطل ، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه ، وسلاح أبيض " شفرة موس " المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة ، باستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم واتهمه بسرقته بالإكراه تحرر عن ذلك المحضر اللازم جار العرض على النيابة العامة.

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