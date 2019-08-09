ضبط عاطل استولى على ٧ آلاف جنيه من سوداني بالقاهرة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل استولى على ٧ آلاف جنيه من سودانى.





تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شخص سوداني الجنسية قرر بأنه حال تواجده بشارع عبد العزيز ـ دائرة قسم شرطة الموسكي لشراء بعض الأجهزة الكهربائية " شاشات LCD " تقابل مع احد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " حيث عرض عليه الأخير بيع شاشات بثمن اقل من مثيلتها بالأسواق ، واصطحبه لإحدى الغرف بمنطقة الجيارة ـ دائرة القسم واستولى منه على مبلغ مالى 7000 جنيه كرها عنه تحت تهديد سلاح ابيض " شفرة موس " ولاذ بالفرار .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وان وراء ارتكابها عاطل ، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه ، وسلاح أبيض " شفرة موس " المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



