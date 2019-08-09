إنشاء رئاسة لحي السلام بـ الوادى الجديد بكامل الإمكانيات

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إقامة رئاسة مستقله لحي السلام وأحياء الجمعيات المجاورة وتجهيزها بكامل الإمكانيات من معدات وسيارات وعمال وذلك نظرا للتوسع السكني المتزايد بهذه المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين بمسجد صلاح الدين بحي السلام بمدينة الخارجة بعد أداء صلاه الجمعة ، حيث وجه بإلزام شركة النظافة بوضع صناديق قمامة كافية بشوارع الحي ، وقيام مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية الأمن لتكثيف حملات القضاء علي الكلاب الضالة بالحي والأحياء المجاورة .



وكلف الزملوط قطاع الكهرباء بدفع لجنه عاجلة لبحث مشكله ضعف التيار الكهربائي ببعض المناطق بالحي والعمل علي سرعه حلها .



وكلف ايضا القوي العاملة بتنفيذ دورة تدريبية لتأهيل الشباب من الخريجين علي الحرف المختلفة المرتبطة بمجال الإنشاءات كالسباكة واللحام والخراطة والكهرباء وأعمال البناء وغيرها من الحرف وذلك لإعدادهم لسوق العمل خاصة مع قرب البدء في إنشاء مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك ومجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل لأبناء المحافظة في المجالات المختلفة .

