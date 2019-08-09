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المحكمة الدولية تنظر دعوى إساءة وسائل إعلام قطرية وتركية للشعب السعودي وقيادته

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:10 م
المواطن السعودي الدكتور
المواطن السعودي الدكتور أحمد البوقري
سعيد العربي
أعلن المواطن السعودي الدكتور أحمد البوقري، تحريك دعوى قضائية في المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، ضد الإعلام التركي والقطري، في طريقة التعاطي السلبية الممنهجة مع جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وكون «البوقري» وفدا من الحقوقيين والمحاميين والإعلاميين جاهز بملف حول التغطية الإعلامية التركية والقطرية الخاصة بملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي مست في وسائل إعلام قطرية وتركية بالشعب السعودي.

وقال «البوقري» إن تلك الدعوى في محكمة ستراسبورغ، سترد على الاتهامات والاساءات التي استهدفت الشعب السعودي وقيادته أثر مقتل خاشقجي.

وشدد على أنه لا يهدف إلى الحصول على تعويضات مالية عند صدور حكم المحكمة بل يطالب السلطات المعنية في الدوحة وأنقرة بتقديم اعتذار من الشعب السعودي الذي تضرر، خصوصا في الخارج من هذه الدعاية والحملات الاعلامية المغرضة التي استهدفت السعوديين في البلدان التي يزورونها أو تلك التي يقطنون فيها في الخارج.

وشنت مجموعة من وسائل إعلام قطرية وتركية، حملة ممنهجة ضد المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وهي الحملة التي اعتمدت على أكاذيب وإساءات، خارجة عن مواثيق العمل الإعلامي الدولية.

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